Radio France : Elsa Comby nommée adjointe à la directrice des antennes

En lien avec Laurence Bloch, Elsa Comby contribuera à la conduite de la stratégie éditoriale de Radio France. Elle mènera notamment un travail de veille et de recherche sur les formats innovants, les nouvelles écritures et les nouveaux talents, ainsi que sur les bonnes pratiques et les échanges au niveau national et international. Elle veillera à la représentation de la parité et de la diversité dans toutes ses dimensions sur les antennes. Elle accompagnera par ailleurs le chantier des nouvelles antennes et des nouvelles compétences.