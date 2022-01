Radio France : 15.5 millions d’auditeurs tous les jours

Sur le numérique, Radio France signe un record avec 93.4 millions d’écoutes pour ses podcasts ; Dans la mesure Médiamétrie eStat, la moitié des podcasts téléchargés sont des podcasts produits par Radio France et 19 d’entre eux figurent dans le top 30 des podcasts les plus plébiscités. Par ailleurs, 1 internaute sur 2 visite les sites et appli de Radio France.