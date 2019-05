Radio Fidélité a inauguré ses nouveaux locaux

Être au coeur de la ville s’inscrit parfaitement dans la volonté de cette radio à poursuivre son développement et assurer une présence dynamique ancrée sur tout le territoire de la Loire-Atlantique. La proximité et l’ancrage local fait partie de son ADN et répond ainsi aux attentes de ses auditeurs. Radio Fidélité, c’est une équipe de 7 salariés, près de 150 bénévoles, 3 fréquences, 80 émissions dont 49 produites dans les studios de la radio, 80 000 auditeurs/semaine... "Cette inauguration a été une formidable occasion de réunir des Institutionnels, des partenaires, des bénévoles et des salariés pour partager ensemble un moment convivial" explique la station qui diffuse à Nantes sur 103.8, à Pornic sur 92.5 et à Châteaubriant sur 97.2.