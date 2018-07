Radio FG est désormais diffusée à Toulouse

"L’agglomération de Toulouse représente plus d’un million d’habitants, et compte parmi les villes les plus dynamiques de France en matière de culture et de création" se réjouit Radio FG. La "Ville Rose" est également une capitale européenne de l'industrie aéronautique et spatiale, et compte un pôle universitaire majeur avec plus de 100 000 étudiants. Hier soir, Antoine Baduel dans son émission "Happy Hour FG" (17H - 20H) a évoqué notamment Le Bikini, l’un des "lieux de référence de la scène artistique locale à Toulouse". Radio FG est diffusée à Toulouse sur la fréquence 101. 4Mhz et il s'agit de la 30e fréquence FM du réseau FG en France métropolitaine.