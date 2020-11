Radio FG disponible à Bordeaux et Toulouse en DAB+

Radio FG poursuit ainsi le développement de son réseau en DAB+, par lequel la station est déjà diffusée dans les villes de Marseille, Lyon, Nice, Strasbourg, Lille, Nantes, Colmar-Mulhouse et Béthune-Lens-Arras-Douai. Au cours des prochains mois, FG étendra fortement sa diffusion en DAB+ dans 12 agglomérations françaises où le CSA a autorisé Radio FG, parmi lesquelles Paris/ Ile-de France, Grenoble, Orléans, Dijon, Besançon, Poitiers, La Rochelle, Annecy/Chambery, Toulon, Biarritz, Tours, Pau/Tarbes...

En outre, le Groupe FG propose deux autres programmes diffusés en DAB+ en Ile-de-France : FG Chic, avec une offre consacrée au sound design unique, et aux sonorités lounge - chill, et Maxximum, consacrée aux scène underground et à l’exposition des nouvelles scène techno et émergentes.