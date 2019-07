Radio FG arrive à Nantes sur le DAB+

Au cours des prochaines semaines, FG étendra sa diffusion en DAB+ sur les zones de Rouen et Le Havre, et dans 17 agglomérations françaises en 2020 parmi lesquelles Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Orléans, Dijon, Besançon, Poitiers, La Rochelle, Annecy/Chambery, Toulon, Biarritz, Tours, Pau/Tarbes... En outre, le deuxième programme FG, "FG Chic", est diffusé en DAB+ à Paris, et consacré au sound design et au son Lounge.

Rappelons que Radio FG diffuse son programme dans 31 villes en FM et DAB+ et qu'elle édite également FG Chic, diffusée en DAB+ à Paris, et 6 webradios proposant des formats originaux disponibles sur radioFG.com, et sur smartphones et tablettes.