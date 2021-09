Radio Émotion a organisé un casting The Voice

Partenaire depuis 3 ans de The Voice, Radio Émotion a mis en lumière les talents azuréens grâce au casting The Voice et The Voice Kids. Vendredi dernier, les artistes de la Côte d’Azur se sont donnés rendez-vous à l’occasion d’une soirée, avec en ouverture, le Showcase de Baby J. La Niçoise, demi-finaliste de The Voice en 2020, et repérée lors du premier casting Radio Émotion The Voice a assuré le show avec 3 titres interprétés en live.

40 chanteurs et chanteuses se sont succédé pour impressionner Bruno Berberes, directeur casting et artistique de The Voice. Et parmi eux, peut-être, les futurs talents qui auront la chance de se présenter devant les célèbres fauteuils rouges de l’émission de TF1, cette saison.