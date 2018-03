Radio Dijon Campus lance un appel aux dons

En 35 ans, la radio a produit et accumulé une quantité gigantesque de programmes : interviews, chroniques, émissions, documentaires, captations de concerts ou de conférences… Quelques exemples ? Une interview de Daft Punk (1996), un live de Antibalas (2004), une rencontre avec un danseur contemporain, un reportage sur un projet de potager collectif...Aujourd’hui, l'équipe souhaites mettre à disposition de toutes et tous cette richesse sonore sur une plateforme sonore web originale et adaptée. C’est pourquoi Radio Campus Dijon a donc besoin de ses auditeurs, et de toutes celles et ceux séduits par ce projet de numérisation, pour l'aider à financer cette démarche présentée comme "unique dans la région".Pour participer à ce financement, c'est ICI