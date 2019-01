Radio : Deloitte publie ses prédictions pour 2019

Deloitte prévoit que plus de 85% de la population adulte écoutera la radio au moins une fois par semaine dans les pays développés (la même proportion qu'en 2018), et cette proportion varie dans les pays en développement. Au total, près de 3 milliards de personnes dans le monde écouteront la radio chaque semaine. Aux États-Unis, Deloitte prévoit que plus de 90% des 18 à 34 ans écouteront la radio au moins une fois par semaine en 2019. Ils consacreront donc probablement plus de temps à écouter la radio qu'à regarder la télévision d'ici 2025.