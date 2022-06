Radio Contact surfe sur une vague ascendante

"En étant présente avec du contenu exclusif sur des plateformes comme Tik Tok et Twitch, la première radio transgénérationnelle de Belgique francophone a réussi à innover et conquérir de nouveaux publics tout en renforçant l'engagement de sa communauté en ligne. Elle est d'ailleurs la station qui obtient la part de marché la plus importante de l'écoute digitale dans le Sud avec 20.9% de PDM" a affirmé Erwin Lapraille, directeur général des radios à RTL Belgium au sujet des résultats de Radio Contact.

"La force de Bel RTL réside également dans les fortes personnalités de ses animateurs. On se rend compte que plus de 1.8 million de personnes sont en contact chaque semaine avec les contenus de nos animateurs. Cela représente 40% des 25-44 ans".