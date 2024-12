Radio Contact organise un "Noël Live" avec Kendji Girac et Dr. Yaro

En organisant ce "Noël Live", Radio Contact veut offrir à ses auditeurs un moment de musique et de partage, en phase avec son ancrage dans la région des Hauts-de-France.

L’événement sera présenté par Lily et Théo, les animateurs de "L’Équipe du Réveil", bien connus des auditeurs de matinale. Connu pour leur énergie communicative et leur complicité avec les auditeurs, le duo promet une ambiance festive et chaleureuse, parfaite pour célébrer cette période de fin d’année. Leur présence viendra donc rythmer cette soirée musicale avec convivialité et proximité.