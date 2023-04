Radio Contact : la station la plus écoutée en numérique

"Pour Radio Contact, la position de leader incontesté en écoute digitale sur l’année 2022 est un magnifique succès. L’écoute digitale

représentant aujourd’hui près de 18% du volume total de l’écoute radio, offrir le meilleur programme et la meilleure offre aux auditeurs est devenu une priorité pour nous. Sans rien lâcher et surtout sans se prendre au sérieux, nous venons d’ailleurs d’y ajouter en janvier la webradio Contact "La playlist de Tonton " qui en plus de faire danser la Belgique, performe déjà très bien et booste encore nos audiences en ce début d’année 2023" a expliqué Frédéric Herbays, de Radio Contact.