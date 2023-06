Radio Contact annonce une tournée de 3 dates

"Les plus grands artistes du moment réunis sur scène pour offrir des performances en live aux auditeurs de la station. Le but de ces #Grand Live est de permettre à tous de partager un moment convivial en musique, en toute gratuité, pour mettre en avant la vitalité et la richesse culturelle de la région" explique la station.

"Avec les #Grand Live, Radio Contact confirme son rôle de catalyseur de l'énergie créative des Hauts-de-France et son engagement à rendre la culture accessible à tous. "Ces concerts gratuits sont une initiative unique qui renforce notre volonté de mettre la musique au cœur de la vie des gens et de contribuer à l'animation de notre belle région" précise Nicolas Pavageau, directeur général de Rossel Radio.