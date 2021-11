Radio Classique se revendique "premier média sur la musique classique"

Par ailleurs, selon les chiffres de l’écoute numérique pour le mois d’octobre 2021, et avec 2.3 millions d’écoutes actives, Radio Classique est de nouveau en progression (+10% par rapport au mois précédent). La marque intègre le Top 10 des radios les plus écoutées en France sur le numérique.

Enfin, en ce qui concerne les derniers chiffres de l’écoute de podcasts pour le mois d’octobre 2021 fournis par Médiamétrie, Radio Classique marque un record absolu avec 3.2 millions d’écoutes pour l’ensemble de ses podcasts ("Franck Ferrand raconte", "Des histoires en musique", "Retour Vers le Classique" "Esprits Libres"). Elle réussit une performance en occupant la première place des radios musicales et la 7e parmi l’ensemble des radios.