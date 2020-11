Radio Classique salue les résultats de sa matinale

Sur l’ensemble de la journée, Radio Classique continue de progresser avec une part d’audience en hausse, à 1.7% sur un an. Plus de 1 million d’auditeurs écoutent Radio Classique chaque jour, portant l’audience cumulée à 1.9%. Radio Classique est la deuxième radio musicale la plus écoutée avec 1h52 d’écoute quotidienne en moyenne par auditeur. De 9h à midi, Franck Ferrand et Christian Morin voient leur nombre d’auditeurs progresser de 10% sur un an. Entre 12h et 14h, l’audience de Laurence Ferrari bondit de 18%. Enfin, de 18h à 20h, les deux nouvelles émissions de la saison ("Demandez le programme", avec David Abiker, et "On the Wilde Side", avec Laurent De Wilde) enregistrent des gains encourageants : +15 000 auditeurs.