Radio Classique prépare son "Grand concert de Noël"

Par ailleurs, et après s’être attachée ces derniers mois, dans un contexte de restrictions sanitaires et de fermeture des salles de spectacle, à maintenir par la captation et la rediffusion de concerts le précieux lien entre les artistes, les salles et le public, Radio Classique soutient plus que jamais le spectacle vivant et diffusera près de 80 concerts parmi les plus attendus de la saison 2022-2023.