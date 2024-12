Radio Classique prépare "Le Grand concert de Noël"

À Paris, 'Le Grand Concert de Noël" de Radio Classique revient au prestigieux Théâtre des Champs-Élysées. Inspiré du célèbre "Concert du Nouvel An de Vienne", cet événement allie tradition et convivialité dans l’esprit de Noël. Trois représentations auront lieu les 14 et 15 décembre 2024, réunissant notamment l’Orchestre Consuelo, dirigé par Victor Julien-Laferrière, le Chœur de l’Université PSL, sous la direction de Johan Farjot et Pierre Génisson, virtuose de la clarinette.

Un programme festif promet de transporter le public dans une ambiance chaleureuse et raffinée. David Abiker animera la soirée et une diffusion en direct sur Radio Classique est annoncée pour le dimanche 15 décembre à 20h.