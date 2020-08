Radio Classique fait sa rentrée

Pour les très nombreux concerts et festivals dont Radio Classique est partenaire ou producteur, la saison qui s’ouvre est placée sous le signe de l’incertitude. Associée à Mezzo et Medici.tv au sein du Pôle musique du groupe Les Echos Le Parisien sur des événements comme les Rencontres Musicales d’Evian, la station - sous l’impulsion de Pierre Louette, PDG du groupe, et Bérénice Lajouanie, directrice générale du pôle Les Echos - a prouvé ces dernières semaines sa capacité à donner à la vie musicale renaissante un retentissement qui dépasse un public "physique" restreint par nécessité. "Faire rayonner la grande et belle musique classique, c’est faire résonner l’optimisme en chacun de nous" souligne la radio.