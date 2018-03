Radio Classique dévoile sa nouvelle production

Les 25 et 26 juin prochains, le Théâtre des Champs Élysées accueillera ainsi deux soirées aux allures de feu d'artifice, pour prolonger idéalement les fastes de la Fête de la musique. "Sacré Rossini" résume l'esprit de ce panorama de la production italienne du cygne de Pesaro, alternant l’énergie festive de l’opéra bouffe (Gazza ladra, Barbiere, Cenerentola), la beauté de l’opéra seria (Maometto II, Semiramide, Mosè), les tubes incontournables et les pages plus rares. Concocté par Alain Duault, le programme sera animé et présenté par son acolyte Olivier Bellamy, et sera également l'occasion pour une pléiade de chanteurs français de s'illustrer dans les pages les plus exigeantes du bel canto.



Pour tous ceux qui ne pourront pas se rendre au Théâtre des Champs Élysées, le concert sera retransmis en direct le 25 juin sur l’antenne de Radio Classique.