Radio Classique : 973 000 auditeurs en moyenne en 2022

Pour Pierre Louette, PDG du groupe Les Échos – Le Parisien et président de Radio Classique : "Notre radio peut être fière des excellents résultats obtenus sur l’écoute linéaire, avec un parc d’émetteurs cinq fois inférieur à son concurrent direct. Sur le numérique, Radio Classique se positionne en leader incontesté à la fois sur l’écoute de l’antenne et les téléchargements de podcasts. Nous allons accélérer encore le déploiement numérique de la radio avec une nouvelle application disponible dans les premiers mois de l’année".

Selon les chiffres de l’ACPM en 2022, Radio Classique est écoutée par près de 2.6 millions d’auditeurs chaque mois sur ses supports numériques. Sur l’ensemble de l’année 2022, Radio Classique réalise plus de 54 millions de téléchargements de podcasts, un record.