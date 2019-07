Radio Capsao s'offre une fréquence au Portugal

Présente aujourd’hui sur une quinzaine de villes françaises en FM et DAB+, et bientôt sur 10 nouveaux territoires suite aux dernières sélections du CSA à l'occasion du premier appel 15 zonesen DAB+, Capsao s’est présentée l’année dernière devant l’ERC (le CSA portugais) pour la reprise de la radio portugaise commerciale Hit Radio. Le projet original de Capsao, latino et "feel good" a été retenu et vient de débuter ses premières émissions sur le Grand-Lisbonne. Elle couvre d’ores et déjà un bassin de 3 millions de personnes sur le 106.4 FM. Capsao Grand-Lisbonne devient ainsi aujourd’hui la première radio latino au Portugal : une certaine fierté pour les fondateurs de Capsao, originaires de ce pays.