Radio Campus Paris paye sa tournée

Radio Campus Paris a 20 ans et paye sa tournée avec 20 dates pendant tout le mois de juin dans "des lieux culturels et associatifs alternatifs, émergents et incontournables". Des émissions qui partent donc à l’assaut de toute l’Ile-de-France avec des plateaux aux thématiques multiples et passionnantes. Des archives radiophoniques, des ateliers et des expositions, des concerts, des djs sets, un village de stands, des animations et un grand bal de promo en guise de soirée de clôture. Pour ses 20 ans, Radio Campus Paris proposera une grande et inédite aventure radiophonique et festive destinée à faire honneur au 93.9 et à dévoiler au grand public les nombreuses et précieuses facettes de Radio Campus Paris.