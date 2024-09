Radio Campus Paris fera sa rentrée le 23 septembre

Dans les nouveautés musicales, "Battle Jazz Galactica" et "Morning Matters" sont déjà en diffusion depuis juillet. "Aux pays des raves", une émission dédiée au monde de la nuit, qui débutera que le 15 octobre, mais le premier épisode est déjà disponible à la réécoute sur le site de Radio Camus Paris. Il y aura aussi de la comédie musicale ("Slime"), des musiques de lutte ("Des lendemains qui chantent") et de l'Orient ("Musicana") et un nouveau créneau du réseau Radio Campus France dédié aux lives ("L!VE Campus").

Sans oublier les émissions de création sonore ("Le Bureau des Fictions" et "Histoires Imaginées", T"ales from the Garden"), celles par et pour le jeune public ("Minute Papillon", "Les Petites Ondes") et les nombreux événements déjà prévus pour la saison...