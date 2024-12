La soirée débutera avec l’émission "La Carte Grise", diffusée en direct depuis le bar, pour une heure de musique et d’échanges à partir de 20h30. Elle sera suivie d’un showcase live de "Milkupnorth & The Troubadours" qui devrait permettre d'offrir un moment d’intimité musicale captivant. La fête se poursuivra jusqu’à tard dans la nuit avec des DJ sets variés, explorant des univers allant du pop rock psychédélique à la techno et au ghetto tech.

Cette soirée d’hiver, à vivre au Bar Le Nouveau Magnolia, sera également retransmise sur les ondes de Radio Campus Paris. Une occasion de célébrer la fin d’année en musique, avant l'heure) et de partager une expérience collective, entre live et diffusion radiophonique.