Radio Campus Paris fait sa rentrée et fête ses 25 ans

Premier temps fort de la saison, une journée de radio, d'ateliers et de rencontres... Les auditeurs et les curieux ont rendez vous le samedi 24 septembre à partir de 10h à la MIE Bastille (50 rue des Tournelles), pour l'assemblée générale de cette saison 2022-2023. Ils pourront rencontrer le nouveau Conseil d'administration et le Bureau de l'association et partager des moments de découvertes radiophoniques autour d'un buffet.

Durant cette saison, Radio Campus Paris fêtera surtout ses 25 ans et promet l'organisation de 25 événements pour marquer cet anniversaire. Radio Campus Paris se positionne comme "la radio associative et locale des étudiants et des jeunes franciliens".