Radio Campus France prépare son "Gros Marathon"

Au menu, 29 programmes à l’image des 29 radios jeunes, curieuses et indépendantes du réseau Radio Campus France. Des émissions en direct et des podcasts proposant des lives, des interviews ou des DJ sets qui feront la part belle à la découverte et aux scènes locales.Cette journée spéciale sera aussi l’occasion d’aller découvrir toutes les fonctionnalités d’écoute proposées sur le nouveau site radiocampus.fr : les différentes webradios, le top Campus, les émissions communes ou encore les podcasts produits chaque jour…