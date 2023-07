Radio BOA débute sa diffusion en DAB+

"Grâce à l’arrivée de cette nouvelle technologie de diffusion pour la radio en Bretagne, nous avons eu l’opportunité de créer une nouvelle radio régionale et associative. Il s’agit d’une expérience unique et originale : ce nouveau média gratuit et accessible à tous et toutes, a été imaginé et construit par 15 radios associatives et locales appartenant à la Coordination des radios locales et associatives de Bretagne qui fédère en 2023, 20 des 34 radios associatives et locales en Bretagne" explique l'équipe de Radio BOA.

"Si toutes partagent des valeurs communes, faire vivre 15 identités différentes sur la même onde, qui a elle-même sa propre personnalité, c’est un sacré pari ! Ce projet inédit est né grâce à la coopération unique et au travail collectif de 15 radios" rappellent Radio BOA.