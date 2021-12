Radio Atlantique, contre vents et marées



Émettre et mener un projet radio sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, c’est un peu une aventure hors norme de tous les jours. Pour s’en convaincre, il faut savoir que la diffusion de la station sur l’intégralité de l’archipel s’est conclue seulement en 2010 avec une diffusion effective à Miquelon, pourtant seulement distante de quelque 18 milles nautiques de l’île principale. Un défi de taille pour la station qui ne fait que conforter sa place particulière au sein de la société insulaire. La population présente sur l’île est issue d’un fort métissage et la grande majorité des habitants ont des origines continentales. Accès payant Déjà inscrit ? Radio Atlantique, contre vents et marées Rédigé le Vendredi 10 Décembre 2021