Radio 6 délocalise ses studios durant 3 jours au Touquet

Le Studio-Bus Radio 6 s’installe au Touquet avec toute l’équipe de la radio. Toutes les émissions seront réalisées et diffusées en direct de la station pendant 3 jours complets avec, notamment, la retransmission des 5 évènements du week-end : L’Enduro Vintage, L’Enduropale juniors, le Quaduro, L’Enduropale espoirs et le 44e Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais. Radio 6 proposera également une immersion complète dans les coulisses de cette compétition internationale avec des invités et les analyses de son consultant moto Didier Aubonnet.