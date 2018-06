Radio 6 a fait le choix du DAB+

Depuis le début de la semaine, Radio 6, radio historique du Pas-de-Calais, émet ainsi pour la première fois à Lille grâce au DAB+. C’est donc en DAB+ que Radio 6 diffuse désormais ses programmes dans la capitale lilloise, à Dunkerque et Calais. La diffusion en FM est bien entendu maintenue, "le DAB+ est un mode de diffusion complémentaire" précise la station. Il s’agit d’un évènement pour la radio, historiquement implantée à Calais et réputée pour ses audiences records, résultat d’un mix précis entre un programme musical éclectique, des jeux d’antenne généreux et, surtout, une très forte implication dans l’information locale et régionale avec pas moins de 13 rendez-vous quotidiens réalisés par sa rédaction de journalistes professionnels.