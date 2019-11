RTS offre un violon à une très jeune auditrice

"Quand j’ étais toute petite, mes parents écoutaient de la musique classique et j’étais fascinée par le violon. Je voulais apprendre à jouer de cet instrument mais mes parents avaient des revenus modestes et il était difficile pour eux de m’ offrir des leçons. Mais à l’âge de 5 ans, ils m’ont fait une surprise et m’ont offert quelques courtes leçons de 15 minutes et c’est ainsi que j’ai commencé à jouer" avait expliqué, au micro de RTS, la violoniste américaine Lindsey Stirling. C'est ainsi que RTS a lancé l'opération "Un violon - une année de cours". Les auditeurs avaient jusqu’au 27 septembre pour s’inscrire sur rtsfm.com et décrire leur rêve ou le rêve de leur enfant.