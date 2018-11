RTL2 : un "Concert Très Très Privé " avec Vanessa Paradis

30 ans après "Joe le Taxi", Vanessa Paradis a collaboré avec Lenny Kravitz, Matthieu Chédid, Benjamin Biolay, Gaëtan Roussel ou Serge Gainsbourg et des titres imparables comme "Tandem", "Be my baby" et "Bliss", "des titres incontournables du son Pop-Rock de RTL2" précise la radio de M6 Group. "Les Concerts Très Très Privés RTL2 sont des rendez-vous uniques et exceptionnels avec le public et les plus grands artistes du son pop rock. Accessibles uniquement sur invitation RTL2, ces concerts sont l’occasion de renforcer les liens existant entre les auditeurs, les artistes et la radio" ajoute la station.

Ce concert aura lieu le le vendredi 7 décembre à 20h.