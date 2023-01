RTL2 ouvre les portes des studios Ferber

Izïa (lundi), Adé (mardi), Louise Attaque (mercredi), Skip the use (jeudi) et Christine and the Queen (vendredi) ont été invités à participer à cette semaine de "Concerts très très privés" qui se dérouleront aux studios Ferber. Ces concerts, avec des artistes Pop-Rock français et internationaux, auront lieu en direct devant seulement une quarantaine d'auditeurs.

Ces concerts seront aussi diffusés en direct sur RTL2 et en direct vidéo sur rtl2.fr.