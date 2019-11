RTL salue la mémoire de Dominique Farran

Bercé par la radio il se passionne dès son plus jeune âge pour la musique dont il va faire son métier. D'abord journaliste-correspondant depuis New York pour Paris Match, il entre à RTL au début des années 70 comme chroniqueur-correspondant depuis les États-Unis dans les émissions de Jean Bernard Hebey. De retour à Paris, il devient directeur artistique à RTL en charge de l’organisation des "grands concerts"... Il va ainsi contribuer à la venue en France de groupes et chanteurs mythiques : Pink Floyd, Tina Turner, Elton John, Paul McCartney, ou encore en 1973 ce concert incroyable à Bruxelles des Rolling Stones et en 1975 l’organisation du concert RTL de Michel Polnareff en Belgique. En 1978, il passe derrière le micro aux côtés de Georges Lang, Jean Bernard Hebey et Bernard Schu. RTL vient en effet de confier aux quatre animateurs le soin d'habiller en musique les week-end de la station ... ce sera : "WRTL". Dominique Farran, lui, sera l’homme des live, des concerts...