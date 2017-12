RTL s'installe à La Plagne

Les 20 couples parrains-espoirs seront accompagnés par les Ambassadeurs des Étoiles du Sport tous garants de l’état d’esprit de cet événement si particulier. À la fin de la semaine aura lieu l’élection de l’Étoile du Sport de l’année désignant l’espoir qui aura manifesté le plus d’intérêt pour les autres, affiché le plus de qualités sportives et humaines. Isabelle Langé et Jean-Michel Rascol seront les envoyés spéciaux de RTL aux Etoiles du Sport à La Plagne. Ils interviendront en duplex depuis le Studio RTL de La Plagne, de 19h30 à 20h,

dans "RTL en direct de l'Équipe" présenté par Eric Silvestro.

Le dimanche 24 décembre diffusera le "Noël des Étoiles du Sport", de 18h30 à 19h, une émission spéciale qui proposera les belles histoires de Noël des champions français.