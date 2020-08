RTL renforce encore sa grille pour la rentrée

Le journaliste et essayiste Eric Brunet présentera tous les dimanches de 13h à 14h une nouvelle émission pour analyser et décrypter avec son franc-parler les grands sujets d’actualité. Les auditeurs le retrouveront également tous les vendredis dans "RTL Soir" aux côtés de Stéphane Carpentier pour revisiter le fait marquant de la semaine. Par ailleurs, du lundi au vendredi à 8h55, les auditeurs pourront également suivre les conseils et astuces culinaires de Cyril Lignac. Le célèbre chef cuisinier et pâtissier proposera une chronique gourmande qui réveillera, à coup sûr, les papilles des auditeurs de bon matin.



Enfin, Bérénice Bourgueil reprend du service pour cette rentrée. L’animatrice de Bel RTL sera à partir de ce lundi, aux côtés de Bruno Guillon de 11h30 à 12h30, pour co-animer en direct "Tout à gagner", la nouvelle émission qui signe le grand retour du jeu sur RTL. L'émission sera aussi diffusée en direct sur Bel RTL en Belgique.