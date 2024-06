Belgique : une première place pour Radio Contact

bel RTL (5e) progresse de 0.2% (de 7.9 à 8.1%) tandis que Radio Contact (1ère) fait une percée fulgurante de 4.7% (de 16.6 à 21.3 %). Après le succès de son rebranding au mois de février, Radio Contact décroche la première place du classement sur l’ensemble des cibles (15.7% en 12 points et 21.3% en 18-54). Il s’agit de la plus forte progression de cette vague d’audience et de sa meilleure performance depuis ces 5 dernières années. La radio numéro gagne également 34 000 auditeurs supplémentaires chaque semaine soit un total de 942 212 auditeurs. La durée d’écoute augmente, elle, de 13.8 %.

bel RTL enregistre une légère hausse de +0.2% sur cette vague sur la cible 18/54 ans. Elle atteint 10,1% de parts de marché en 12 et plus.