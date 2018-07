RTL partenaire du concours "Premier Roman Jeunesse"

Le concours se veut une invitation à tous ceux qui écrivent pour la jeunesse et voudraient faire connaître leur texte. Les participants ont pu soumettre leur manuscrit entre le 2 janvier et le 4 mai 2018 à minuit. Le gagnant ou la gagnante verra son texte publié par les Éditions Gallimard Jeunesse le 29 novembre 2018, à la suite de l’annonce officielle du résultat du concours au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, à Montreuil. Le lauréat sera accompagné dans la finalisation de son manuscrit, jusqu’à la publication de son premier roman en version papier et numérique, selon un contrat d’édition avec Gallimard Jeunesse. Le lauréat sera accompagné dans la finalisation de son manuscrit, jusqu’à la publication de son premier roman en version papier et numérique, selon un contrat d’édition avec Gallimard Jeunesse. Le roman gagnant sortira le 29 novembre en librairie.

Le jury est notamment composé de Laurent Marsick, journaliste à RTL.