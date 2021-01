RTL lance une nouvelle campagne TV

Cette analogie est mise en scène à travers une composition détonante d’images 3D, de photos en stop motion et d’éléments graphiques en 2D. On y retrouve les présentateurs et leurs émissions projetés dans un univers coloré et gourmand, susceptible de faire craquer tous les téléspectateurs. Dès ce 18 janvier, ces films sont à découvrir sur les chaînes du groupe M6 : M6, W9, 6ter, Gulli, Paris Première et Teva, (plus de 210 millions de contacts délivrés) et sur le digital : Facebook et YouTube,