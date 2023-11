RTL et 50 auditeurs vont élire "L'Album RTL de l'année"

Voici, par ordre de date de sortie, les 5 albums arrivés en tête des votes et qui ont été ouverts du 6 au 19 novembre 2023 sur RTL.fr et sur l’application RTL : "Encore une fois " de Patrick Bruel, "C’est drôle la vie" de Christophe Maé, "La symphonie des éclairs" de Zaho de Sagazan, "Coeur parapluie" de Hoshi et "A.M.O.U.R." de Calogéro. Ces 5 albums vont maintenant être soumis à un jury de 50 auditeurs de RTL qui vont les écouter intégralement et voter pour celui qui leur semble être le meilleur album de l’année.

"Cœur" de Clara Luciani (2021), "Grand Prix" de Benjamin Biolay en 2020), "Âmes Fifties" d’Alain Souchon en 2019, Louane de Louane en 2018, “&" de Julien Doré en 2017, "Renaud" de Renaud en 2016, "Fearless" de Marina Kaye en 2015, "Les feux d'artifice de Calogéro en 2014... figurent parmi les gagnants...