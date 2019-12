RTL diffusera "Les Grosses Têtes du Sport"

Tacles, humour, amitié… Les auditeurs entreront dans l’univers des "Grosses Têtes du Sport" le dimanche 22 décembre à 18h30 pour une demi-heure de bonne humeur, de rire et de complicité. Cette émission sera réalisée aux Étoiles du Sport à Tignes avec, en maitres de cérémonie : Isabelle Langé et Jean-Michel Rascol. L'émission recevra Sarah Ourahmoune, Julie Ferrier, Julien Benneteau, Michaël Jeremiasz, Alain Boghossian, Samir Ait Said et Karim Laghouag. Depuis 2018, RTL organise les Grosses Têtes du Sport, une initiative créée par Christian Ollivier, chef du service des sports de RTL.