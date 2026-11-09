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Lundi 9 Novembre 2026 - 12:55

RTL déploie son dispositif radio et digital pour la présidentielle 2027


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À l'approche de l'élection présidentielle de 2027, RTL complète sa programmation politique avec plusieurs nouveautés à l'antenne et en numérique. Depuis ce vendredi 6 novembre à 18h30, Charles Sapin et Thomas Legrand débattront chaque semaine dans RTL Soir. La station prévoit également des émissions dominicales, des soirées spéciales avec Tanguy Pastureau et un podcast vidéo consacré aux candidats.



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Depuis ce vendredi 6 novembre à 18h30, RTL proposera un débat hebdomadaire entre Charles Sapin, directeur adjoint de la rédaction de Valeurs actuelles, et Thomas Legrand, éditorialiste à Libération. Passé par Le Figaro et Le Point, Charles Sapin couvre depuis près de dix ans les droites et les mouvements nationalistes français et européens. Il est l'auteur des "Moissons de la colère". Thomas Legrand a travaillé au service politique puis international de RTL et a été correspondant de la station aux États-Unis. Son dernier ouvrage, "Arrêtons vraiment d'élire des présidents", est paru en septembre 2026 aux éditions Stock.
RTL prévoit également des soirées spéciales avec Tanguy Pastureau et entend donner la parole aux candidats ainsi qu'aux acteurs de la campagne présidentielle.

Des émissions dominicales et un podcast vidéo

Le dimanche, RTL proposera "Élysée 2027" à 08h15 avec Agnès Bonfillon, qui présentera également "Le Journal de campagne" à 19h30 pour suivre les candidats, leurs programmes et les échéances électorales. De 12h à 13h, Olivier Bost animera "Le Grand Jury" avec des journalistes de Public Sénat et de Ouest-France. L'émission sera aussi diffusée en direct sur Public Sénat à 12h.
Sur le numérique, Marc-Olivier Fogiel présentera "Les Aspirants", un podcast vidéo consacré aux candidats à la présidentielle. À partir des archives de RTL, ce format reviendra sur leur parcours et leur ambition de se présenter à l'Élysée.

Tags : Charles Sapin, politique, RTL, Tanguy Pastureau



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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