RTL déploie son dispositif radio et digital pour la présidentielle 2027

Depuis ce vendredi 6 novembre à 18h30, RTL proposera un débat hebdomadaire entre Charles Sapin, directeur adjoint de la rédaction de Valeurs actuelles, et Thomas Legrand, éditorialiste à Libération. Passé par Le Figaro et Le Point, Charles Sapin couvre depuis près de dix ans les droites et les mouvements nationalistes français et européens. Il est l'auteur des "Moissons de la colère". Thomas Legrand a travaillé au service politique puis international de RTL et a été correspondant de la station aux États-Unis. Son dernier ouvrage, "Arrêtons vraiment d'élire des présidents", est paru en septembre 2026 aux éditions Stock.

RTL prévoit également des soirées spéciales avec Tanguy Pastureau et entend donner la parole aux candidats ainsi qu'aux acteurs de la campagne présidentielle.