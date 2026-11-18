France Inter et RTL affichent des résultats proches, avec moins de 3 millions de vues d'écart, mais France Inter place quatre vidéos parmi les cinq plus regardées du mois. RMC adopte un rythme différent avec 134 vidéos publiées en octobre, contre plus de 540 pour France Inter et RTL. La médiane des vues de ses publications est quatre fois supérieure à celle des autres radios généralistes étudiées. Certaines performances reposent sur un nombre limité de contenus. Chez RTL2, une vidéo réunissant Eddy de Pretto et Marguerite représente 43% des vues mensuelles. Pour France Culture, une publication consacrée à la représentation du clitoris dans les manuels scolaires concentre 60% du total. NRJ bénéficie de la séquence des NRJ Music Awards, avec 172 vidéos publiées entre le 18 et le 31 octobre, générant 13 millions de vues, soit 76% de son audience vidéo mensuelle sur TikTok.