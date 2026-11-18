En octobre 2026, France Inter arrive en tête des neuf radios françaises étudiées sur TikTok avec 37.4 millions de vues, devant RTL (34.5 millions) et Skyrock (29.9 millions). Au total, les 2 285 vidéos publiées par ces stations cumulent 172 millions de vues. Source : Benoît Lebreau, Social Radio
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Pour ce premier classement consacré à TikTok, Benoît Lebreau a retenu neuf radios françaises, après avoir développé un suivi mensuel des performances sur YouTube et Instagram. En octobre, France Inter totalise 37 395 145 vues, devant RTL (34 543 767), Skyrock (29 930 298), RMC (25 808 373) et NRJ (17 316 514). Suivent Fun Radio (9 462 790), Radio Nova (7 620 010), RTL2 (7 146 555) et France Culture (3 181 246). Le classement des abonnés présente une autre hiérarchie. Skyrock arrive en tête avec 7 000 000 d'abonnés, devant RTL (1 900 000), NRJ (1 400 000), France Inter (698 000), France Culture (639 700), RMC (550 400), Fun Radio (473 400), Radio Nova (330 500) et RTL2 (194 200). Ces données, relevées le 4 novembre, concernent les comptes TikTok des stations sélectionnées. Le classement est appelé à s'élargir à d'autres radios.
Des stratégies de publication aux résultats contrastés
France Inter et RTL affichent des résultats proches, avec moins de 3 millions de vues d'écart, mais France Inter place quatre vidéos parmi les cinq plus regardées du mois. RMC adopte un rythme différent avec 134 vidéos publiées en octobre, contre plus de 540 pour France Inter et RTL. La médiane des vues de ses publications est quatre fois supérieure à celle des autres radios généralistes étudiées. Certaines performances reposent sur un nombre limité de contenus. Chez RTL2, une vidéo réunissant Eddy de Pretto et Marguerite représente 43% des vues mensuelles. Pour France Culture, une publication consacrée à la représentation du clitoris dans les manuels scolaires concentre 60% du total. NRJ bénéficie de la séquence des NRJ Music Awards, avec 172 vidéos publiées entre le 18 et le 31 octobre, générant 13 millions de vues, soit 76% de son audience vidéo mensuelle sur TikTok.
Les extraits musicaux et les séquences d'antenne parmi les vidéos les plus vues
La vidéo la plus regardée du classement est celle d'Adèle Castillon interprétant "C'est tout moi" dans "Musicaline" sur France Inter, avec 4.3 millions de vues. La station occupe également la deuxième place avec une intervention de la gynécologue Amina Yamgnane sur la fertilité après 35 ans (3.4 millions). RTL2 suit avec le duo Eddy de Pretto et Marguerite au Trianon (3.1 millions). France Inter apparaît encore avec Henry Tran évoquant son combat de MMA de 50 secondes dans "À la régulière" (2.2 millions), Omar Sy parlant de football (2 millions) et Élodie Yung racontant ses débuts avec un faux CV (1.6 million). France Culture atteint 1.9 million de vues avec son sujet sur le clitoris. Skyrock place trois séquences de "Planète Rap", avec Lynda interprétant "Fini d'espérer" (1.7 million), une séquence intitulée "Chantez" (1.7 million) et Gims chantant "Loco" (1.6 million).