Pour célébrer les 20 ans du "Super Moscato Show", RMC organise une tournée dans les clubs du Top 14, à l'approche de la Coupe du monde de rugby. La troisième étape se déroulera mercredi 2 décembre, de 15h à 18h, au Matmut Stadium de Gerland, à Lyon, avec le LOU Rugby comme partenaire majeur. Vincent Moscato et son équipe y présenteront une émission délocalisée devant les supporters. L'objectif de cette tournée est d'élire le meilleur public de France à travers des défis, des chants et des banderoles imaginés par les supporters. Ces derniers sont également invités à partager sur les réseaux sociaux une vidéo de Vincent Moscato consacrée à leur club et à venir nombreux assister au direct. Les personnes souhaitant participer à l'émission peuvent s'inscrire à l'adresse public@rmc.fr. La tournée se poursuivra pendant toute la saison dans les clubs du Top 14.