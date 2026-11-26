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Pour célébrer les 20 ans du "Super Moscato Show", RMC organise une tournée dans les clubs du Top 14, à l'approche de la Coupe du monde de rugby. La troisième étape se déroulera mercredi 2 décembre, de 15h à 18h, au Matmut Stadium de Gerland, à Lyon, avec le LOU Rugby comme partenaire majeur. Vincent Moscato et son équipe y présenteront une émission délocalisée devant les supporters. L'objectif de cette tournée est d'élire le meilleur public de France à travers des défis, des chants et des banderoles imaginés par les supporters. Ces derniers sont également invités à partager sur les réseaux sociaux une vidéo de Vincent Moscato consacrée à leur club et à venir nombreux assister au direct. Les personnes souhaitant participer à l'émission peuvent s'inscrire à l'adresse public@rmc.fr. La tournée se poursuivra pendant toute la saison dans les clubs du Top 14.
890 000 auditeurs et 3.1 millions de téléchargements mensuels
Aux commandes du "Super Moscato Show" depuis 2007, Vincent Moscato accompagne les auditeurs de RMC chaque après-midi, de 15h à 18h, avec son équipe. Selon les résultats Médiamétrie EAR National de septembre-octobre 2026, l'émission rassemble quotidiennement 890 000 auditeurs, soit 20 000 de plus en un an. RMC indique également une progression sur l'ensemble des critères d'audience, sans en préciser les évolutions détaillées. Sur le volet audio numérique, le programme enregistre 3.1 millions de téléchargements mensuels et occupe la 9e place du classement des podcasts en France, d'après l'EAR Podcast d'octobre 2026.
Cette tournée anniversaire permet ainsi à RMC de décliner son émission sportive en direct et en public, tout en mobilisant les communautés de supporters autour des clubs du Top 14.
Cette tournée anniversaire permet ainsi à RMC de décliner son émission sportive en direct et en public, tout en mobilisant les communautés de supporters autour des clubs du Top 14.