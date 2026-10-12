Radio Fidélité fête ses 40 ans du 11 au 18 octobre

La couverture des événements nationaux et internationaux constitue un autre volet de la programmation de Radio Fidélité. En mai 2025, la station avait installé son antenne au Vatican pendant une semaine pour suivre le conclave, avec des matinales spéciales, des directs depuis la place Saint-Pierre, un journal quotidien et une édition consacrée à l'élection de Léon XIV. Du 25 au 28 septembre 2026, son équipe s'est également rendue à Paris pour couvrir en direct le voyage du pape en France. C

haque année, un plateau est par ailleurs délocalisé au Salon international de l'Agriculture, Porte de Versailles, afin de donner la parole aux agriculteurs, élus et producteurs de Loire-Atlantique. La station annonce une progression de ses audiences pour la troisième vague consécutive. Sur la saison 2025-2026, elle comptabilise environ 72 000 téléchargements de podcasts, tandis que sa durée de visionnage sur YouTube a plus que doublé en un an.