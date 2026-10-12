Radio Fidélité fête ses 40 ans du 11 au 18 octobre

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Radio Fidélité s'appuie sur trois fréquences (103.8 à Nantes, 97.2 à Châteaubriant et 92.5 à Pornic), auxquelles s'ajoutent l'écoute en ligne et les podcasts. Membre de la FRAP, cette radio chrétienne se veut généraliste et dispose d'une rédaction de trois journalistes, entourée d'une équipe salariée et de bénévoles issus de différents secteurs. Son financement repose à près de 70% sur la générosité de ses auditeurs. Durant la saison 2025-2026, la station a notamment délocalisé sa matinale de 07h à 09h chaque vendredi dans le cadre du "Tour des Clochers", avec 31 communes visitées. Avant les élections municipales de mars 2026, elle a également organisé des débats publics entre candidats à Saint-Nazaire, Châteaubriant et Pornic. Ces initiatives accompagnent une couverture quotidienne de l'actualité locale, associative, culturelle, économique et politique.
Des émissions délocalisées à Rome, Paris et au Salon de l'Agriculture
La couverture des événements nationaux et internationaux constitue un autre volet de la programmation de Radio Fidélité. En mai 2025, la station avait installé son antenne au Vatican pendant une semaine pour suivre le conclave, avec des matinales spéciales, des directs depuis la place Saint-Pierre, un journal quotidien et une édition consacrée à l'élection de Léon XIV. Du 25 au 28 septembre 2026, son équipe s'est également rendue à Paris pour couvrir en direct le voyage du pape en France. C
haque année, un plateau est par ailleurs délocalisé au Salon international de l'Agriculture, Porte de Versailles, afin de donner la parole aux agriculteurs, élus et producteurs de Loire-Atlantique. La station annonce une progression de ses audiences pour la troisième vague consécutive. Sur la saison 2025-2026, elle comptabilise environ 72 000 téléchargements de podcasts, tandis que sa durée de visionnage sur YouTube a plus que doublé en un an.
haque année, un plateau est par ailleurs délocalisé au Salon international de l'Agriculture, Porte de Versailles, afin de donner la parole aux agriculteurs, élus et producteurs de Loire-Atlantique. La station annonce une progression de ses audiences pour la troisième vague consécutive. Sur la saison 2025-2026, elle comptabilise environ 72 000 téléchargements de podcasts, tandis que sa durée de visionnage sur YouTube a plus que doublé en un an.
Un nouveau site et une application mobile en préparation
Le développement numérique accompagne les 40 ans de Radio Fidélité. Depuis la rentrée 2026, la station dispose d'un nouveau site internet, radio-fidelite.fr, réunissant le direct, les replays, les podcasts et l'actualité locale. Une application mobile doit également être disponible dans les prochaines semaines. L'offre de podcasts comprend actuellement 47 émissions actives, dont "Évangile et commentaire", présenté comme le rendez-vous le plus écouté.
La semaine anniversaire, organisée du 11 au 18 octobre, a débuté hier dimanche par une messe à la cathédrale de Nantes. Un dîner est prévu ce lundi 12 octobre à la Maison Saint-Clair, au tarif de 5 € par personne. Du 12 au 16 octobre, les studios du 6 rue Malherbe accueillent le public de 14h à 15h30 pour des visites, des émissions en direct et des échanges avec l'équipe.
La semaine anniversaire, organisée du 11 au 18 octobre, a débuté hier dimanche par une messe à la cathédrale de Nantes. Un dîner est prévu ce lundi 12 octobre à la Maison Saint-Clair, au tarif de 5 € par personne. Du 12 au 16 octobre, les studios du 6 rue Malherbe accueillent le public de 14h à 15h30 pour des visites, des émissions en direct et des échanges avec l'équipe.