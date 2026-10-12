La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 12 Octobre 2026 - 05:30

Radio Fidélité fête ses 40 ans du 11 au 18 octobre


Notez


Fondée à Nantes le 8 septembre 1986, Radio Fidélité célèbre ses 40 ans du 11 au 18 octobre 2026. La station associative chrétienne de Loire-Atlantique rassemble 90 000 auditeurs chaque semaine et annonce une progression de ses audiences pour la troisième vague consécutive. Entre reportages délocalisés, développement des podcasts et nouveaux outils numériques, elle poursuit l'évolution de son offre radiophonique.



Vous aimerez aussi
Radio Fidélité s'appuie sur trois fréquences (103.8 à Nantes, 97.2 à Châteaubriant et 92.5 à Pornic), auxquelles s'ajoutent l'écoute en ligne et les podcasts. Membre de la FRAP, cette radio chrétienne se veut généraliste et dispose d'une rédaction de trois journalistes, entourée d'une équipe salariée et de bénévoles issus de différents secteurs. Son financement repose à près de 70% sur la générosité de ses auditeurs. Durant la saison 2025-2026, la station a notamment délocalisé sa matinale de 07h à 09h chaque vendredi dans le cadre du "Tour des Clochers", avec 31 communes visitées. Avant les élections municipales de mars 2026, elle a également organisé des débats publics entre candidats à Saint-Nazaire, Châteaubriant et Pornic. Ces initiatives accompagnent une couverture quotidienne de l'actualité locale, associative, culturelle, économique et politique.

Des émissions délocalisées à Rome, Paris et au Salon de l'Agriculture

La couverture des événements nationaux et internationaux constitue un autre volet de la programmation de Radio Fidélité. En mai 2025, la station avait installé son antenne au Vatican pendant une semaine pour suivre le conclave, avec des matinales spéciales, des directs depuis la place Saint-Pierre, un journal quotidien et une édition consacrée à l'élection de Léon XIV. Du 25 au 28 septembre 2026, son équipe s'est également rendue à Paris pour couvrir en direct le voyage du pape en France. C
haque année, un plateau est par ailleurs délocalisé au Salon international de l'Agriculture, Porte de Versailles, afin de donner la parole aux agriculteurs, élus et producteurs de Loire-Atlantique. La station annonce une progression de ses audiences pour la troisième vague consécutive. Sur la saison 2025-2026, elle comptabilise environ 72 000 téléchargements de podcasts, tandis que sa durée de visionnage sur YouTube a plus que doublé en un an.

Un nouveau site et une application mobile en préparation

Le développement numérique accompagne les 40 ans de Radio Fidélité. Depuis la rentrée 2026, la station dispose d'un nouveau site internet, radio-fidelite.fr, réunissant le direct, les replays, les podcasts et l'actualité locale. Une application mobile doit également être disponible dans les prochaines semaines. L'offre de podcasts comprend actuellement 47 émissions actives, dont "Évangile et commentaire", présenté comme le rendez-vous le plus écouté.
La semaine anniversaire, organisée du 11 au 18 octobre, a débuté hier dimanche par une messe à la cathédrale de Nantes. Un dîner est prévu ce lundi 12 octobre à la Maison Saint-Clair, au tarif de 5 par personne. Du 12 au 16 octobre, les studios du 6 rue Malherbe accueillent le public de 14h à 15h30 pour des visites, des émissions en direct et des échanges avec l'équipe.

Tags : anniversaire, catégorie A, FRAP, Nantes, radio associative, Radio Fidélité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication