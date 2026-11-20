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RCF Notre Dame organise, du 16 au 22 novembre, son Radio Don 2026 afin de présenter aux auditeurs les besoins financiers de ses antennes et les projets à venir. Durant cette semaine, la radio propose de découvrir ses coulisses et invite son public à témoigner à l'antenne. Selon les informations communiquées, un auditeur sur dix contribue actuellement à son financement. Le réseau encourage également ses auditeurs à faire connaître la radio autour d'eux.
Présente dans le paysage radiophonique depuis plus de 40 ans, RCF Notre Dame diffuse quotidiennement des programmes consacrés à l'actualité, à la spiritualité et aux rencontres, ainsi que des témoignages et des émissions autour de la foi. Les dons doivent notamment contribuer au maintien de cette programmation et au soutien d'initiatives locales.
Présente dans le paysage radiophonique depuis plus de 40 ans, RCF Notre Dame diffuse quotidiennement des programmes consacrés à l'actualité, à la spiritualité et aux rencontres, ainsi que des témoignages et des émissions autour de la foi. Les dons doivent notamment contribuer au maintien de cette programmation et au soutien d'initiatives locales.
La campagne rappelle enfin les conditions fiscales applicables aux contributions : pour bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de 2026, les dons doivent être effectués avant le 31 décembre. Pour les contribuables imposables en France, la réduction annoncée atteint 66 %, soit un coût de 34 € après réduction fiscale pour un don de 100 €.