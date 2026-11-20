RCF Notre Dame organise, du 16 au 22 novembre, son Radio Don 2026 afin de présenter aux auditeurs les besoins financiers de ses antennes et les projets à venir. Durant cette semaine, la radio propose de découvrir ses coulisses et invite son public à témoigner à l'antenne. Selon les informations communiquées, un auditeur sur dix contribue actuellement à son financement. Le réseau encourage également ses auditeurs à faire connaître la radio autour d'eux.

Présente dans le paysage radiophonique depuis plus de 40 ans, RCF Notre Dame diffuse quotidiennement des programmes consacrés à l'actualité, à la spiritualité et aux rencontres, ainsi que des témoignages et des émissions autour de la foi. Les dons doivent notamment contribuer au maintien de cette programmation et au soutien d'initiatives locales.