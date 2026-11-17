Vous aimerez aussi
-
Le SNRL réunit les radios associatives pour trois jours de débats à Villeurbanne
-
Les Rencontres Aura FM 2027 réuniront formation et coopération entre radios
-
Le GRER et l'Université Catholique de Lille questionnent l'avenir du journalisme radio
-
Comment la radio peut s’appuyer sur les podcasts pour reconquérir ses auditeurs
-
LORFM et Virgule.lu s'associent pour développer l'information transfrontalière
Ce mercredi 18 novembre 2026, RCF Notre Dame Hauts-de-France accueillera le public de 11h à 15h au 39 rue de la Monnaie à Lille. Cette opération portes ouvertes permettra aux visiteurs de découvrir le fonctionnement de la station et d'assister en direct à l'émission "Un jour en Hauts-de-France". Des rencontres avec les journalistes et des visites des studios sont également programmées. Les participants auront la possibilité de prendre la parole à l'antenne. Un atelier radio destiné aux enfants leur permettra de s'initier à la réalisation de contenus radiophoniques en enregistrant leurs propres flashs d'information.
L'événement s'adresse aussi bien aux auditeurs de RCF qu'aux personnes souhaitant découvrir les métiers et les coulisses de la radio.
L'inscription est gratuite et s'effectue au moyen d'un formulaire en ligne accessible ICI.
L'événement s'adresse aussi bien aux auditeurs de RCF qu'aux personnes souhaitant découvrir les métiers et les coulisses de la radio.
L'inscription est gratuite et s'effectue au moyen d'un formulaire en ligne accessible ICI.