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Mardi 10 Novembre 2026 - 06:50

Ondes Durables présente ses travaux au congrès du SNRL à Villeurbanne


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Le projet Ondes Durables sera présenté le mardi 17 novembre, de 15h45 à 16h15, lors du congrès du Syndicat national des radios libres (SNRL) à Villeurbanne. Portée par la FRAP et la CORLAB, cette initiative accompagne les radios associatives dans leur transition écologique. La présentation portera sur les résultats du projet et s'achèvera par l'écoute d'un extrait de podcast.



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Du 17 au 19 novembre 2026, le Syndicat national des radios libres (SNRL) réunira les radios associatives au Centre culturel et de la vie associative (CCVA) de Villeurbanne pour son congrès consacré au thème "Faire confiance : informer, former, transmettre". Les échanges porteront notamment sur l'intelligence artificielle dans les rédactions, la transmission des savoir-faire, le renouvellement des équipes, les modèles économiques, les partenariats et l'avenir du Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER). Le mardi 17 novembre, de 15h45 à 16h15, Valentin Beauvallet, directeur de la FRAP, interviendra pour présenter Ondes Durables et ses résultats. Porté par la FRAP et la CORLAB, ce projet, lauréat de l'appel "France 2030 – Alternatives vertes 2", vise à mesurer l'empreinte environnementale des radios associatives, à identifier des moyens de la réduire et à développer leur rôle de sensibilisation. 


Il prévoit notamment la formation des équipes et la production de séries de podcasts. La présentation se terminera par l'écoute d'un extrait d'une collection. L'accès est gratuit sur inscription, ICI.

Tags : CORLAB, événement, FRAP, Ondes Durables, radios associatives, SNRL, Valentin Beauvallet



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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