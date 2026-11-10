Ondes Durables présente ses travaux au congrès du SNRL à Villeurbanne

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Les Radiodays Europe 2027 s'installent aux Baléares
Du 17 au 19 novembre 2026, le Syndicat national des radios libres (SNRL) réunira les radios associatives au Centre culturel et de la vie associative (CCVA) de Villeurbanne pour son congrès consacré au thème "Faire confiance : informer, former, transmettre". Les échanges porteront notamment sur l'intelligence artificielle dans les rédactions, la transmission des savoir-faire, le renouvellement des équipes, les modèles économiques, les partenariats et l'avenir du Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER). Le mardi 17 novembre, de 15h45 à 16h15, Valentin Beauvallet, directeur de la FRAP, interviendra pour présenter Ondes Durables et ses résultats. Porté par la FRAP et la CORLAB, ce projet, lauréat de l'appel "France 2030 – Alternatives vertes 2", vise à mesurer l'empreinte environnementale des radios associatives, à identifier des moyens de la réduire et à développer leur rôle de sensibilisation.