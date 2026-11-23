Trois enseignes porteront les couleurs de l'audio dans les allées. RCS Europe, éditeur de logiciels de radiodiffusion, se présente comme le pionnier de la programmation musicale informatisée avec Selector, lancé en 1979, et mise aujourd'hui sur le cloud avec SelectorCloud et ZettaCloud. EARO, plateforme d'achat de publicité audio digitale, promet de piloter une campagne de bout en bout depuis un seul outil, de la création du spot par intelligence artificielle jusqu'à la mesure des performances. RFE Publicité, enfin, mettra en avant Radio VINCI Autoroutes (107.7), qui revendique 1,75 million d'auditeurs par jour.
Le studio So Media
Le point de ralliement de cette présence audio sera le studio podcast So Media, dont Canon est le partenaire technique. Tout au long de la journée, plusieurs émissions s'y succéderont autour de trois sujets : la programmation musicale, la programmatique FM et DAB+ et les enjeux du média radio.
Trois sujets qui racontent assez bien où en est la profession. Le premier touche au savoir-faire d'antenne, celui des programmateurs que l'intelligence artificielle vient désormais épauler. Le deuxième regarde vers l'achat d'espace automatisé, qui gagne la diffusion hertzienne après avoir conquis le streaming et le podcast. Le troisième élargit la focale aux défis d'un média qui doit défendre sa place auprès des annonceurs.
Au micro, on retrouvera notamment Lionel Guiffant, de RCS Europe, Kim Beyns, de NGroup, et Nico Aprile, d'amily.ONE, aux côtés d'autres grands professionnels des médias et de la communication.
Trois sujets qui racontent assez bien où en est la profession. Le premier touche au savoir-faire d'antenne, celui des programmateurs que l'intelligence artificielle vient désormais épauler. Le deuxième regarde vers l'achat d'espace automatisé, qui gagne la diffusion hertzienne après avoir conquis le streaming et le podcast. Le troisième élargit la focale aux défis d'un média qui doit défendre sa place auprès des annonceurs.
Au micro, on retrouvera notamment Lionel Guiffant, de RCS Europe, Kim Beyns, de NGroup, et Nico Aprile, d'amily.ONE, aux côtés d'autres grands professionnels des médias et de la communication.
Vingt et une sessions
Sur la scène de l'auditorium, vingt et une sessions sont annoncées à ce jour, de 9h à 18h. Hugues Rey, CEO de Havas Belgium, ouvrira la journée. Suivront notamment Jean Muller pour JCDecaux, Jacques Séguéla, venu parler de l'affiche, Xavier Huberland, directeur du pôle Médias de la RTBF, et Bernard Marchant, président du groupe Rossel, sur la confiance dans les médias.
L'audio aura aussi sa tribune. À 16h10, Alex Thoré, CEO de VAR, expliquera comment la data et l'audio nourrissent la considération de marque à l'ère de l'intelligence artificielle. La clôture reviendra à Yannick Bolloré, CEO et chairman de Havas, et à Christian Van Thillo, executive chairman de DPG Media, autour d'un intitulé en forme de manifeste, « We need strong media ».
L'audio aura aussi sa tribune. À 16h10, Alex Thoré, CEO de VAR, expliquera comment la data et l'audio nourrissent la considération de marque à l'ère de l'intelligence artificielle. La clôture reviendra à Yannick Bolloré, CEO et chairman de Havas, et à Christian Van Thillo, executive chairman de DPG Media, autour d'un intitulé en forme de manifeste, « We need strong media ».
Traduction en direct
Autre nouveauté annoncée, un système de transcription et de traduction instantanées, assuré par la nouvelle solution SBTL (www.sbtl.fr). Un atout dans une capitale où l'on passe sans cesse du français au néerlandais et à l'anglais, et pour un programme qui mêle déjà les langues.
Gratuit, sur inscription
L'accès est gratuit mais l'inscription obligatoire. Les portes ouvriront à 8h30 au MIX Brussels, boulevard du Souverain, à Watermael-Boitsfort. La liste des partenaires et le programme des sessions sont à consulter sur mediadays.net.
Après Bruxelles, les MediaDays reprendront la route, direction Marseille le 10 décembre, puis Paris le 15 décembre, au Carrousel du Louvre, où le Paris Radio Show les rejoint cette année. Le studio So Media sera du voyage. La radio aussi.
Après Bruxelles, les MediaDays reprendront la route, direction Marseille le 10 décembre, puis Paris le 15 décembre, au Carrousel du Louvre, où le Paris Radio Show les rejoint cette année. Le studio So Media sera du voyage. La radio aussi.