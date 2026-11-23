Le point de ralliement de cette présence audio sera le studio podcast So Media, dont Canon est le partenaire technique. Tout au long de la journée, plusieurs émissions s'y succéderont autour de trois sujets : la programmation musicale, la programmatique FM et DAB+ et les enjeux du média radio.



Trois sujets qui racontent assez bien où en est la profession. Le premier touche au savoir-faire d'antenne, celui des programmateurs que l'intelligence artificielle vient désormais épauler. Le deuxième regarde vers l'achat d'espace automatisé, qui gagne la diffusion hertzienne après avoir conquis le streaming et le podcast. Le troisième élargit la focale aux défis d'un média qui doit défendre sa place auprès des annonceurs.



Au micro, on retrouvera notamment Lionel Guiffant, de RCS Europe, Kim Beyns, de NGroup, et Nico Aprile, d'amily.ONE, aux côtés d'autres grands professionnels des médias et de la communication.