Le WorldDAB Summit 2026 ouvre le débat sur l'avenir de la radio

Organisé par WorldDAB, le sommet se déroulera de 9h à 15h30, heure d'Europe centrale, au Meliá Vienna, Donau-City-Straße 7, 1220 Vienne. L'événement s'adresse aux professionnels de la diffusion radiophonique, aux constructeurs automobiles, aux fabricants de récepteurs ainsi qu'aux responsables de programmes, de contenus et de marketing. Plusieurs rendez-vous sont également prévus le mercredi 18 novembre. L'assemblée générale de WorldDAB, réservée aux membres, se tiendra de 13h à 14h30, sur place et en ligne, pour présenter le bilan de l'année écoulée et les priorités à venir. Un dîner de gala est programmé de 19h à 22h au K47-Wein, Franz-Josefs Kai 47, 1010 Vienne. Complet, il dispose d'une liste d'attente, sans garantie de place. Le programme comprend aussi un déjeuner de réseautage réservé aux membres et une visite de l'ORF Media Campus.