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Vendredi 13 Novembre 2026 - 13:10

Le WorldDAB Summit 2026 ouvre le débat sur l'avenir de la radio


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Le WorldDAB Summit 2026 se tiendra le 19 novembre à Vienne, en Autriche. Organisé par WorldDAB, ce rendez-vous international consacré à la radio numérique réunira les professionnels du secteur autour de ses perspectives d'évolution. Un débat intitulé "Pourquoi la radio l'emporte" abordera notamment l'intelligence artificielle, la concurrence des plateformes mondiales et les contraintes budgétaires.


Le WorldDAB Summit 2026 ouvre le débat sur l'avenir de la radio

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Le WorldDAB Summit 2026 proposera, le 19 novembre, une table ronde intitulée "Le grand débat : pourquoi la radio l'emporte". Cette session examinera les défis auxquels la radio est confrontée, notamment le développement de l'intelligence artificielle, la place des plateformes mondiales et la pression sur les budgets. Les échanges porteront sur la capacité du média à conserver sa pertinence, sur le rôle de la diffusion hertzienne dans un environnement multiplateforme et sur les conditions d'un développement durable du secteur. Le débat réunira Jacqueline Bierhorst, présidente de WorldDAB, Corinna Drumm, vice-présidente de l'Association européenne des radios (AER), et Wouter Quartier, responsable de la radio à l'Union européenne de radio-télévision (UER). La discussion sera animée par Matt Deegan.
Le WorldDAB Summit 2026 ouvre le débat sur l'avenir de la radio

Un rendez-vous international consacré à la radio numérique

Organisé par WorldDAB, le sommet se déroulera de 9h à 15h30, heure d'Europe centrale, au Meliá Vienna, Donau-City-Straße 7, 1220 Vienne. L'événement s'adresse aux professionnels de la diffusion radiophonique, aux constructeurs automobiles, aux fabricants de récepteurs ainsi qu'aux responsables de programmes, de contenus et de marketing. Plusieurs rendez-vous sont également prévus le mercredi 18 novembre. L'assemblée générale de WorldDAB, réservée aux membres, se tiendra de 13h à 14h30, sur place et en ligne, pour présenter le bilan de l'année écoulée et les priorités à venir. Un dîner de gala est programmé de 19h à 22h au K47-Wein, Franz-Josefs Kai 47, 1010 Vienne. Complet, il dispose d'une liste d'attente, sans garantie de place. Le programme comprend aussi un déjeuner de réseautage réservé aux membres et une visite de l'ORF Media Campus.
Le WorldDAB Summit 2026 ouvre le débat sur l'avenir de la radio

L'inscription aux différentes sessions s'effectue au moyen d'un formulaire unique accessible ICI

Tags : Autriche, DAB, DAB+, Intelligence Artificielle, Jacqueline Bierhorst, WorldDAB



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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